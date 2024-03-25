برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم، يعقد مجمع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع مجمع اللغة العربية في الشارقة ندوة “المعجم التّاريخي للغة العربية.. بين الواقع والمأمول”، في السّاعة الرّابعة والنّصف من يوم الأربعاء الموافق 27 آذار 2024، وذلك في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد الوطنية.

وتبدأ النّدوة بكلمات افتتاح يلقيها الدّكتور بسام إبراهيم وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، والدّكتور حسن الشّافعي رئيس اتّحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، والدّكتور محمود السّيد رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، والدّكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، والدّكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لاتّحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، والدّكتور مأمون وجيه المدير العام للمعجم التّاريخي للغة العربية.

ويشارك في النّدوة التي يديرها الدّكتور محمود السّيد كلّ من الدّكتور غياث زرزور والدّكتور عبد النّاصر عساف.