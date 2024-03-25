شركة نقل تبيع المازوت في السوق السوداء!

حلب – معن الغادري

ضبط عناصر الرقابة، في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحلب، شركة نقل تقوم ببيع مخصّصاتها من المازوت بالسوق السوداء والتلاعب بأسماء المسافرين، وذلك لتضليل جهاز حماية المستهلك، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتغريم الشركة بـ 33.450.000 ليرة وإحالة المسؤولين موجوداً إلى القضاء المختص.

كما ضبطت دوريات حماية المستهلك ٨٠ كغ من لحم العجل غير الصالح للاستهلاك البشري، ومحلاً لبيع المعجنات ومحل حلويات بحي الفيض يقوم بعرض أغذية مكشوفة وعدم مراعاة الشروط الصحية، وضبطت مستودعاً يحتوي مواد غير مخصصة للبيع بغاية الاتجار بها وحرمان مستحقيها منها.

وذكر المهندس أحمد سمكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن دوريات الرقابة تنشط في كامل جغرافية المدينة لجهة مراقبة الأسعار ومطابقة المواد والسلع لمواصفات الجودة، مؤكداً أنه يومياً يتم تنظيم عشرات الضبوط التموينية وهي تتنوع بين عدم إبراز الأسعار وعدم وجود فواتير وتقاضي أسعار زائدة وغيرها من المخالفات المنصوص عليها ضمن لوائح المخالفات، مجدداً الدعوة للمواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي حالة غش أو مخالفة لمعالجتها فوراً.