عاصفة هوائية تلحق الضرر بـ٨١ بيتاً محمياً في سهل عكار

طرطوس – دارين حسن

ضربت عاصفة هوائية شديدة في الساعة العاشرة من صباح اليوم سهل عكار الشرقي والغربي. وبين رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بمديرية زراعة طرطوس الدكتور حيدر شاهين أن العاصفة ألحقت ضرراً بـ ٨١ بيتاً محمياً مزروعاً بالبندورة والباذنجان لحوالي عشرين مزارعاً، مشيراً إلى أن نسبة الضرر لا تتجاوز ١٠%، وأن العاصفة أدت إلى تطاير العديد من شرائح النايلون دون إلحاق الأذى بالإنتاج أو الهيكل المعدني، حيث تعامل معها المزارعون وتم تركيب معظمها.

ونبه الدكتور شاهين المزارعين من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة اليوم وغداً، نتيجة اشتداد سرعة الرياح، حفاظاً على البيوت المحمية والمحاصيل وتجنباً للخسائر، مبيناً أن كوادر الصندوق قامت بمعاينة وحصر الأضرار الناتجة مع المزارعين، وما زالت أعمالهم مستمرة.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من هبات شديدة للرياح تتجاوز سرعتها ٨٥ كم / سا اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وحتى مساء يوم الثلاثاء خاصة على المناطق الساحلية والجنوبية، كما حذرت من ارتفاع الأمواج البحرية مساء اليوم، بحيث يتجاوز ارتفاع الموج ٢,٥ متر أحيانا، وظهر الثلاثاء بحيث يتجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار أحياناً، وحذرت المديرية أيضا من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار المتوافقة مع نشاط على سرعة الرياح في المناطق الشرقية والبادية.