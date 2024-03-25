كورال غنائي بمناسبة أعياد آذار المجيدة

اللاذقية – مروان حويجة

احتفالاً بأعياد آذار المجيدة، أقامت رابطة الشهيد نقولا عبود في فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة، بالتشارك مع رابطة الشهيد أحمد ديب الشبيبية، حفلها الفنّي المنوّع بهذه المناسبة على خشبة المركز الثقافي في منطقة الحفة، وازدان حفل افتتاح الكورال بفقرات ومحطات فنيّة موسيقية وغنائية تراثية وشعبية ووطنية أدتها مواهب فنيّة واعدة من الكوادر الشبيبية، و تمّ تقديم كورال غنائي موسيقي بقيادة الرفيق المدرّب محمد علي بدوي، وعرضٌ مسرحي من تأليف وإخراج الرفيق خالد سمير منى، واغتنت الفقرات واللوحات والاسكيتشات بالكثير من اللمسات الفنيّة الإبداعية التي استقطبت اهتمام، وتفاعل الجمهور الحضور والرفاق الشباب في المركز، بما يعكس ثقافة وقيمة ودور الفنّ عند جيل الشباب، وإبراز طاقاتهم ومبادراتهم الفنية ومواهبهم عبر دعم تجارب الشباب في مجال الفنون المتعددة .

ولفت الرفيق علي الخنسا، أمين رابطة المدينة الثانية، في كلمته إلى ما يحمله الحفل من حالات إبداعية وقيمية بكثير من الرقي والاحترام، ورسائل محبة تعكس البعد الوطني والإنساني، و القيم النبيلة ، وأشار إلى تميّز الحفل بتقديم عدد من الأغاني تمّ توزيعها من قبل المشاركين أنفسهم .

وتمّ خلال الحفل تكريم الرفاق المشاركين والكوادر المميزين من رابطة الشهيد نقولا عبود .

حضر الاحتفالية أعضاء قيادة فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة، و عضو قيادة شعبة الحفة لحزب البعث العربي الإشتراكي، وأمناء الفرق الحزبية، وأمناء و قيادات الروابط والوحدات الشبيبية والتربوية والنقابية .