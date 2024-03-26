إطلاق مبادرة “رمضان تشارك بالخير” باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

اعتبر الدكتور موفق صوفي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية في محافظة اللاذقية أنّ العمل التشاركي بين الجمعيات الأهلية يحقّق نتائج نوعية في مبادرة “رمضان تشارك بالخير”، مشيراً إلى العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية في الشهر الفضيل من خلال المطابخ الميدانية وتقديم الوجبات الغذائية والسلل الرمضانية وحملات التطوع الميدانية وتقديم المساعدات والمعونات، منوهاً يالتعاون والتشاركية مابين “مديرية الأوقاف” و”الشؤون” وغرفة التجارة والصناعة مع الجمعيات، حيث انضمّت مؤسسة سورية بتجمعنا باللاذقية لحملة “رمضان تشارك الخير” واستطاعت المؤسسة الوصول إلى أكثر من 1600 عائلة من ذوي الشهداء والأكثر حاجة.

ولفت الصوفي إلى أنّ المحافظة تعمل على توفير الدعم والمواد للجمعيات الفاعلة، من خلال التشبيك مع عدة منظمات غير حكومية، والوصول السهل والمنظم لقوائم المستفيدين، في وقت تحرص المؤسسة عند توزيعها للحصص أن تتم بشكل منظم أثناء التسجيل والتسليم، بالإضافة إلى دور رعاية الأيتام والرعاية الاجتماعية التي تواظب يومياً على مبادراتها، وتغطيّ الجمعيات والمبادرات جميع مناطق المحافظة ولاتقتصر على مدينة اللاذقية، ومنها مدينة جبلة – على سبيل المثال – للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر من خلال توزيع الحصص الغذائية وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.