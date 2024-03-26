من جهةٍ أخرى، اعترف رئيس جهاز الأمن النظام الأوكراني فاسيلي ماليوك بشكل غير مباشر بتورط نظام كييف في عمليات قتل ومحاولات اغتيال عدد من السياسيين والشخصيات العامة الأوكرانية والروسية، متحدثاً عن أن تفاصيل عمليات الاغتيال تظهر تورط كييف وجهازه فيها.

ومن الحوادث التي ذكرها ماليوك قضية التمثال الصغير الذي انفجر وقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، واغتيال المدعي العام بجمهورية لوغانسك سيرغي غورينكو، والبرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا، مضيفاً: إن محاولة اغتيال الكاتب الروسي زاخار بريليبين.