المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو… وإصابة ثلاثة من مسعفي الدفاع المدني اللبناني
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية فجر اليوم موقعين للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وجاء في بيان للمقاومة أنه “ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مقاتلونا فجر اليوم مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة”.
كما أعلنت المقاومة في بيان مماثل عن استهدافها مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية فجر اليوم أيضاً.
إلى ذلك، أُصيب ثلاثة من مسعفي الدفاع المدني اللبناني بجروح، إثر غارة لطائرات العدو استهدفت منزلاً في طيرحرفا جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم أن الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة طيرحرفا مستهدفاً منزلاً غير مأهول، ما أدى إلى وقوع ثلاث إصابات في صفوف مسعفي الدفاع المدني وأضرار جسيمة بالمنازل المجاورة.
كذلك، واصل الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه طوال الليل وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مجدل زون والناقورة.