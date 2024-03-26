المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو… وإصابة ثلاثة من مسعفي الدفاع المدني اللبناني

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية فجر اليوم موقعين للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وجاء في بيان للمقاومة أنه “ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‏ مقاتلونا فجر اليوم مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة”.‏

كما أعلنت المقاومة في بيان مماثل عن استهدافها مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية فجر اليوم أيضاً.‏