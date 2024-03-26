تعزيل العبارات المائية في طرطوس تحضيراً لموسم الري

طرطوس- محمد محمود

جملة من الإجراءات والاستعدادات التحضيرية نفذتها طرطوس مع بداية موسم الاستثمار المائي في المحافظة.

وفي تصريح لـ”البعث” بيّن المهندس محمد محرز مدير الموارد المائية في محافظة طرطوس أنه سيتمّ إرواء 14756 هكتاراً من أراضي سهل عكار، والتي تعتمد في زراعتها على المياه المخزنة في هذه السدود، حيث بلغت مساحة الأراضي المروية لسد الباسل 1500 هكتار، وسد حوش 3850 هكتاراً، وسد خليفة 516 هكتاراً، ومن مشروع الآبار الجوفية 2200 هكتار و1400 هكتار، إضافة إلى 595 هكتاراً من شبكة ري الفوار.

وأضاف محرز أنه وبغية الاستفادة الكاملة من تخازين السدود المذكورة وإيصال مياه الري في مواعيدها للمزارعين، قامت المديرية بإجراء الصيانات اللازمة فتمّ إجراء صيانة كاملة لمآخذ الري والدارات الهيدروليكية لصمامات السدود والكشف على البوابات وصيانتها.

كما تمّ إجراء صيانة لكامل شبكات الري المضغوطة من خلال إصلاح الأعطال وسكورة الري وتبديل العاطل منها وإجراء صيانة لمحطات الضخ والكشف على المحركات والمضخات وصيانتها وتعزيل أقنية الري المكشوفة في شبكات سد الشهيد باسل الأسد من الطمي وبقايا الأعشاب بالآليات واليد العاملة وصيانتها، وأيضاً صيانة الأقنية المحمولة (فلومات) وتبديل المتخرب فيها، كذلك تعزيل الخزانات من الطمي والأعشاب وصيانتها، وتمت صيانة الغواطس والمحولات في مشروع 2200 هكتار ومحطة ضخ الفوار وتجهيزها للعمل.