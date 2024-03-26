ختام مشوق للملحق النهائي لتصفيات اليورو

البعث- وكالات

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مساء اليوم مع ختام ملحق التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا التي ستقام الصيف القادم في ألمانيا، حيث شارك 53 منتخباً أوروبياً في التصفيات تمّ تقسيمها على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات ضمّت ستة منتخبات، وتأهل الأوّل والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، لتكتمل الصورة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق التصفيات الذي قسّم إلى 3 مسارات، كل مسار يتمّ فيه خوض دور نصف نهائي ونهائي بالتوازي وفي التوقيت نفسه، ليشارك 23 منتخباً في اليورو بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، واليوم سنتعرف هوية المنتخبات الثلاثة فقد حسمت 6 منتخبات تأهلها إلى نهائي الملحق، بولندا بعد الفوز على إستونيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وويلز بعد الفوز على فنلندا بنتيجة أربعة أهداف لهدف، كما حجزت أيسلندا مقعدها، ونجحت أوكرانيا في حسم تأهلها بالفوز على البوسنة والهرسك بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفاز منتخب جورجيا على لوكسمبورغ بهدفين نظيفين، وتأهلت اليونان على حساب نظيرتها كازاخستان بالفوز بخماسية نظيفة.

وسيلتقي اليوم المنتخبان البولندي والويلزي في نهائي المسار الأول، وأوكرانيا وإيسلندا في نهائي المسار الثاني، وجورجيا ضد اليونان في نهائي المسار الثالث، وجميع المباريات في توقيت واحد في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع.

وأهم هذه المباريات التي ستجمع المنتخب الأوكراني بنظيره الايسلندي على ملعب تارزنسكي أرينا في بولندا، ولن تكون نتيجة الفوز على أوكرانيا غريبة بالنسبة لإيسلندا التي حققت الفوز (2-0) في لقاء سابق بين المنتخبين شهر أيلول من عام 2017 برسم تصفيات كأس العالم 2018 في حين أن اثنتين من المواجهات المباشرة الثلاث الأخرى انتهتا بالتعادل.

ولم يخسر المنتخب الأوكراني في تسع مباريات متتالية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية على أرضه منذ خسارته (1-0) أمام إسبانيا في تشرين الأول عام 2015، ولم تتلقَ شباكه أكثر من هدفين منذ التعادل (2-2) مع فرنسا في تشرين الثاني عام 2007.

ومع فوزه ودياً على هندوراس وغواتيمالا في المباريات الودية في كانون الأول الماضي يمكن للمنتخب الأيسلندي الآن الفوز في أربع مباريات متتالية للمرة الأولى منذ تشرين الأول عام 2014، ما سيمنحه مكاناً في المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2024 إلى جانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.