فوز كبير لمنتخبنا الوطني على ميانمار في التصفيات المونديالية

المحرر الرياضي

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره منتخب ميانمار بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، استطاع منتخبنا فرض سيطرته عليها منذ اللحظة الأولى وسجل السبعة أهداف وأضاع فرصاً بالجملة كانت كفيلة بتحويل النتيجة إلى فوز بنتيجة تاريخية.

ظروف منتخبنا قبل اللقاء لم تكن مثالية بعد التخبط الإداري والفني الذي عاشه نتيجة مغادرة اللاعب محمود داهود للمعسكر بعد خلافات لم تعرف طبيعتها مع الكادرين الفني والإداري، لكن اللاعبين استطاعوا تجاوز ذلك بأداء مقنع تكلل بثلاث نقاط هامة على طريق التأهل إلى الدور المقبل.

أهداف المباراة سجلها النجم عمر خريبين في ثلاث مناسبات(هاتريك)، وثنائية من مؤيد عجان وهدف لكل من إبراهيم هيسار وعلاء الدين الدالي.

الفوز رفع من خلاله منتخبنا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب اليابان الذي يمتلك تسع نقاط فيما يحتل منتخب كوريا الديمقراطية المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط فيما يتذيل منتخب ميانمار الترتيب بنقطة وحيدة، علماً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يحسم بعد مصير مباراة منتخبي اليابان وكوريا الديمقراطية التي كانت مقررة اليوم وتم إلغائها لظروف تخص الجانب الكوري.