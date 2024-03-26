مزارعون يغلقون شوارع في بروكسل احتجاجاً على الروتين المفرط

أغلق مزارعون على متن جراراتهم شوارع قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كان وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة أزمة قطاع الزراعة التي أدت لأشهر من الاحتجاجات في جميع أنحاء الكتلة.

وبحسب وكالة اسوشيتدبرس، يحتج المزارعون على الروتين المفرط والإجراءات البيئية المتزايدة والواردات الرخيصة والممارسات التجارية التي يصفونها بغير العادلة تجاههم.

ومع احتجاجات شهدتها فنلندا واليونان وبولندا وإيرلندا حصل المزارعون على عدد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية بداية من تخفيف الضوابط على القطاع، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إضعاف أو خفض القواعد في مجالات مثل دورة المحاصيل وحماية غطاء التربة وأساليب الحراثة، كما سيعفى صغار المزارعين الذين يمثلون نحو ثلثي القوى العاملة وهم الأكثر نشاطاً داخل حركة الاحتجاج على مستوى القارة من بعض الضوابط والعقوبات بموجب القواعد الجديدة.