مطالب مكررة في مؤتمر مقاولي طرطوس

طرطوس-لؤي تفاحة

كرر مقاولو طرطوس مطالبهم بلجهة ما يعانوه من مشاكل لها علاقة بالتأخر في صرف فروقات الأسعار بالنسبة لمشاريع القطاع العام، وصعوبة تأمين مادة المازوت للمشاريع الخاصة والعامة على حد سواء، والعلاقة العقدية بين الأطراف بحسب القانون الجديد وغيرها من القضايا المطروحة.

وخلال أعمال مؤتمر مقاولو طرطوس تحدث رئيس فرع نقابة مقاولي طرطوس المهندس صالح المحمد عن ما يعانيه القطاع الإنشائي من ارتفاع تكاليف البناء والإنشاء وفروقات الأسعار والتأخر بصرف كشوفات المتعهدين وأثرها على الصعيد النقابي والشخصي، مشيراً إلى استمرار عمل هذا القطاع حيث تشهد المحافظة حركة عمرانية وإنشائية نشطة نتيجة الجهد الكبير الذي يبذله مقاولو المحافظة وحرصهم على تحمل المسؤولية رغم كل الظروف الصعبة.

وتطرقت المداخلات إلى مشكلة دفع عمولة الإيداع لدى بعض المصارف الخاصة رغم مخالفة ذلك لأنظمة المصرف المركزي وكذلك عدم قبول معظم المصارف استلام مبالغ من فئة \500\ ليرة إلا بنسبة لا تتجاوز 20% كحد أعلى والباقي من الفئات الأكبر ولا سيما فئة \5000\ ليرة كما تناول البعض مشكلة التصنيف المتبعة لدى النقابة المركزية التي غالباً ما يتضرر منها المقاولون الصغار فيما يحصد المقاولون الكبار المكاسب والمزايا الكبيرة.

ومن جانبه فقد بيّن المهندس عبد الرحمن سليمان نقيب مقاولي سورية أن الغاية من عقد المقاولة الذي تم إقراره مؤخراً من قبل لجنة الخدمات هو توزيع المسؤوليات وضرورة أن تتحمل كافة الأطراف والجهات المعنية من مقاولين ومهندسين ووحدات إدارية ومواطنين، المسؤولية خلال عملية التشييد.

بدوره أشار المحافظ فراس أحمد الحامد إلى أهمية قطاع الإنشاءات ودور المقاولين في تحقيق التنمية الاقتصادية والإنشائية، لافتا إلى حرص الحكومة على معالجة كافة القضايا المطروحة بما يلبي حقوق المقاولين وتحقيق الازدهار العمراني والإنشائي.