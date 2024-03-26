نقص المال يحدّ من نشاطات اتحاد الدراجات

دمشق- عماد درويش

أكد رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش لـ”البعث” أن الصعوبات التي تعاني منها اللعبة عديدة ولا يمكن إحصاؤها، خاصة وأن لعبة الدراجات مكلفة جداً، سواء بتأمين مواصلات مرافقة للدراجين (الصعوبة بتأمين محروقات وغيرها من أمور) أو غلاء أسعار التجهيزات الخاصة باللعبة، وبناءً عليه لم يستطع الاتحاد حتى الآن إقامة سوى نشاط واحد وهو بطولة الجمهورية للذكور والإناث التي اختتمت مؤخراً في اللاذقية، مضيفاً: نحن الآن بانتظار أن يتمّ تحويل مبالغ مالية من الاتحاد الرياضي العام، وبعد شهر رمضان المبارك سيعمل الاتحاد على إقامة بطولاته المحلية وفق الروزنامة الخاصة لكن في حال لم يتمّ تأمين المال لن نستطيع إقامة أي نشاط.

وبالنسبة لبطولة الجمهورية أوضح كوكش أنها كانت جيدة بكافة المقاييس مقارنة بالظروف التي أحيطت بالأندية، ورغم ذلك فقد شارك فيها 70 لاعباً ولاعبة، وبعض الفرق لم تكن تحضيراتها جيدة وبعضها وصلت قبل ساعات من السباق عبر وسائل نقل عامة، مشيراً إلى تميز بعض اللاعبين واللاعبات بشكل فردي والآخر جماعي رغم أن توقيت البطولة كان مثالياً، حيث سبقها إقامة دورة لمدة ثلاثة أيام للحكام (اختبار وترقية للحكام العاملين 2024) وشارك فيها 24 حكماً ووصفت بالجيدة من حيث التفاعل مع المحاضر والمعلومات التي طرحت فيها حول تعديلات القانون الدولي للتحكيم.