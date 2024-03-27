احتفالية ” شوق ” لفرقة التراث الشبيبية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

كان فن الفولكلور والتراث الشعبي حاضراً كبيراً في الاحتفالية الموسيقية ” شوق ” التي أقامها فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة – مكتب الأنشطة الفنية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية، بحضور الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وفرقة التراث الشعبي الشبيبية بقيادة الفنان المايسترو أحمد حمودي، في تحقيق أجواء تفاعلية بين الجمهور الذي ملأ أرجاء الصالة خلال

جرى الحفل وسط تفاعلٍ واسعٍ من الجمهور، وصدحت حناجر المواهب الشبابية الواعدة بأغانٍ ومقطوعات موسيقية تراثية ماثلة ومحفوظة في قلوب وذاكرة الناس ووجدانهم . و عبر المشاركون في الاحتفال الذي حضرته الرفيقة رهف ثابت محلا، أمين فرع الشبيبة وأعضاء قيادة الفرع، بالكثير من المقطوعات والفقرات عن أعياد ثورة آذار المجيدة، وعيدي الأم والمعلم، والتغني بعطاءات ومنارات آذار ودلالاتها الوطنية والقومية.