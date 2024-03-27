استشهاد سبعة مسعفين في غارة “إسرائيلية” على الهبارية جنوب لبنان

استشهد 7 مسعفين جراء غارة جوية إسرائيلية معادية استهدفت فجر اليوم مركزاً إسعافياً في قرية الهبارية جنوب لبنان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن جمعية الإسعاف اللبنانية قولها في بيان: “إن غارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها”، مضيفة: إننا “نعتبر أن هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمل الجهة المنفذة لهذه الجريمة كامل المسؤولية”.

من جهته، قال مسؤول في الجمعية: إن أكثر من عشرة مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه، مشيراً إلى أنّه تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مختلف المناطق اللبنانية، ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير العشرات من المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية.

إلى ذلك، دانت وزارة الصحة اللبنانية القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن الاعتداءات على المراكز الصحية تخالف القوانين الدولية واتفاقية جنيف. وقالت الوزارة في بيان: “نشجب بأشد العبارات الغارة التي استهدفت مركز جمعية الإسعاف اللبناني – جهاز الطوارئ في الهبارية ما أدى إلى استشهاد سبعة مسعفين”، مؤكدة أن “إصرار إسرائيل على تكرار اعتداءاتها على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب”.

وشددت على أن “هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وانساني لا يمكن عرقلته او جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية، وأن استمرار العدو الإسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية الإنسانية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشدد أنظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم”.