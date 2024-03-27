الدفاعات الروسية تسقط 18 قذيفة أوكرانية فوق بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمة الصواريخ “فامبير” أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية.

ونقل موقع (RT) عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام راجمة الصواريخ “فامبير” تشيكية الصنع”، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 18 قذيفة فوق مقاطعة بيلغورود.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن رجلاً أصيب بشظية ولحقت أضرار طفيفة ببعض المنازل، جراء تصدي الدفاعات الجوية للغارة الصاروخية الأوكرانية الليلة الماضية.