27-مارس-2024
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أخبارصحيفة البعث

المقاومة العراقية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي في عمق الأرض المحتلة

بشار المحمد

بغداد-سانا   

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت قاعدة عوفدا الجوية وموقع سبير التابعين للعدو الإسرائيلي في عمق الأرض المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مقاتلونا الليلة الماضية بواسطة الطيران المسيّر قاعدة عوفدا الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي في عمق أراضينا المحتلة.

وفي بيان ثانٍ أفادت المقاومة بأنها استهدفت صباح اليوم بالطيران المسيّر موقع سبير العسكري الإسرائيلي، مؤكدةً استمرارها في استهداف مواقع الاحتلال ومقراته.

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