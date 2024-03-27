تلبية طلبات تجمعات أبناء القنيطرة “هاتفياً”!

القنيطرة – محمد غالب حسين

طالب أبناء محافظة القنيطرة في تجمعات خربة الشياب وخربة الورد والمطلة والبحدلية والحسينية والذيابية بتخصيص باص نقل داخلي بواقع رحلة صباحية ومسائية تبدأ من خربة الشياب مروراً بالمطلة وخربة الورد إلى دمشق وبالعكس، وزيادة مخصصات المعتمدين من الخبز، وإحداث ثانوية في خربة الشياب، واستكمال حفر البئر في خربة الشياب، والذي بدأ حفره منذ أربع سنوات من قبل مؤسسة مياه ريف دمشق ولم ينته حتى الآن، وإحداث نقطة طبيه أو عيادة متنقلة في خربة الشياب، وضم التجمعات إلى أقرب وحدة إدارية تتبع لمحافظة القنيطرة، وتزويد بئر المياه الوحيد بتجمع البحدلية بخط معفى من التقنين أو الطاقة الشمسية.

كما طالب اهالي الحسينية خلال لقاء مع محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران بتفعيل المستوصف المدرسي بالبلدة، لأنه متوقف عن العمل من عام 2011 م، وصيانة وإنارة الطرقات في التجمع، وتحسين جودة الرغيف في مخبز تجمع الذيابية، واستبدال خطوط صرف الصحي هناك.

وأكد المحافظ أن جميع حاجات المواطنين هي مطالب محقة، ومحض اهتمام الفريق الخدمي بالمحافظة وسيتم معالجتها بالتنسيق والتعاون مع محافظة ريف دمشق.

وقد أجرى جمران عدة اتصالات هاتفية مع المعنيين في محافظة ريف دمشق من أجل تخصيص باص نقل داخلي قريباً، وتمّ الاتصال أيضاً مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق من أجل زيادة مخصصات المعتمدين، واعداً بتأمين المطلوب بعد شهر رمضان.

ووعد مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج بإحداث ثانوية في خربة الشياب اعتباراً من مطلع العام الدراسي الجديد،كما أوضح المدير العام للمياه بريف دمشق هاتفياً بأنه سوف يتم الانتهاء من حفر البئر في خربة الشياب خلال شهر، ووعد بفرز صهريج مياه لإرواء التجمع.

كما أوعز المحافظ لمدير صحة القنيطرة لإحداث نقطة طبية أو عيادة متنقلة في خربة الشياب، ولمدير تربية القنيطرة من أجل العمل على تفعيل المستوصف المدرسي في الحسينية بأسرع ما يمكن،

ووجّه مجلس مدينة القنيطرة لتأمين صهريج مياه للشرب أسبوعياً لخربة الشياب.

ووافق المحافظ جمران على إجراء الصيانة اللازمة لجرار بلدية تجمع سبينة، وتعيبن عاملي نظافة في البلدية على حساب الموازنة المستقلة لمحافظة القنيطرة.