حماة تحتفي بشاعرها صقر عليشي تكريماً لاختياره شاعر العام

حماة -حسان المحمد

في اليوم العالمي للشعر، وبالتعاون بين مديرية الثقافة، واتحاد الكتاب العرب -فرع حماة- أقيمت ظهر اليوم احتفالية شعرية للشاعر صقر عليشي ابن محافظة حماة بمناسبة تكريمه، وتسميته شاعر العام من قبل المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، “الاليكسو”

وبين سامي طه، مدير الثقافة بحماة، أن لهذا اليوم خصوصية كبيرة و بالتشاركية مع اتحاد الكتاب العرب، والذي خصص الاحتفال مع الشاعر الكبير صقر عليشي، حيث تم تسليط الضوء على أدب الشاعر عليشي، والاحتفاء به في محافظته.

ثم أضاء الدكتور أنس بديوي على تجربة الشاعر صقر عليشي و تميزه الإبداعي، وبعدها قدّم الشعراء: مصطفى صمودي – رضوان حزواني – رضوان السح – ياسر المحمد – معاوية كوجان- عباس حيروقة- د. ماجد قاروط قصائدهم الإبداعية التي لامست الجوانب الإنسانية و الوجدانية.

و ختام اللقاء كان مع كلمة للشاعر صقر عليشي الذي شكر للثقافة واتحاد الكتاب العرب احتفاءهم بتجربته وتكريمه، و قرأ قصائد من تجلياته الإبداعية.

حظي اللقاء بحضور أدباء ومفكرين وأكاديميين ومهتمين بالشعر و الأدب.