طاقة بديلة لمحطات ضخ المياه في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في القنيطرة تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية لمحطة ضخ عين فريخة التي تغذي أغلب قرى الريف الجنوبي بمحافظة القنيطرة.

وقام المحافظ المهندس معتز أبو النصر جمران بالوقوف على آلية العمل ميدانياً، شاكراً منظمة اليونيسيف على المشاريع التي تنفذها في محافظة القنيطرة وتستهدف الخدمات الأساسية الملحة للمواطنين.

واستمع المحافظ من جهاز الإشراف لشرح عن واقع سير الأعمال في المشاريع، ومراحل الإنجاز ونسب التنفيذ والأعمال المتبقية والصعوبات التي تواجههم، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم المطلوب من أجل وضع المشاريع بالخدمة في أقرب وقت ممكن وضمن المدة المحدّدة، موعزاً للمعنيين بتلافي عدد من الملاحظات، وضرورة اختبار التجهيزات الكهربائية والميكانيكية المستجرة للمشروع، والتقيد بالشروط الفنية بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وبيّن مدير عام مؤسسة المياه المهندس عمر سليمان أن منظمة اليونيسيف تنفذ أربعة مشاريع لتركيب طاقة بديلة لأربع محطات في سويسة وأبو غارة وعين فريخة وقصيبة بالريف الجنوبي من المحافظة باستطاعة (360) كيلو واط، أي ما يقارب (700) لوح طاقة شمسية، بهدف تحسين ضخ مياه الشرب للمواطنين، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الشهر القادم.