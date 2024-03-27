نقابات العمال تطالب بمنح التعويضات على الراتب الحالي وفق المرسوم رقم 31 للعام 2021

دمشق- البعث

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ضرورة معالجة الحالات في بعض الجهات العامة والتي لم يتم تسوية أوضاع عمالها لتشميلهم بالمرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بالعمل والتوجّه نحو الواقع وتشخيص مشكلاته أولاً ثم العمل على المعالجة، لافتاً إلى أنه سيتمّ العمل على إعداد مذكرات تفصيلية بهذا الشأن من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأوضح أن الاتحاد العام يعمل على دعم مشروع الدورات التعليمية لأبناء العمال من خلال توسيع مروحة المستفيدين وزيادة عدد الدورات ورفدها بالكادر التعليمي المتمكن، بما يحقق الفائدة المرجوة للطلاب ويخفف من أعباء أجور الدورات التعليمية المكلفة، ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لكبح التضخم وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والمتلاعبين بقوت الشعب في ظلّ تناقص الإمكانات وغياب الموارد الأساسية نتيجة تداعيات الحرب الإرهابية والحصار والاحتلالات التي تنهب ثروات الوطن.