واشنطن تحاول إبعاد الشبهات عن أوكرانيا في هجوم”كروكوس”

موسكو- تقارير

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن موسكو تعتبر الموقف الأمريكي تجاه التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي متحيزاً بشكل واضح، لأنه يحاول إبعاد الشبهات عن أوكرانيا.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في تصريح: “الأمريكيون فضحوا أنفسهم، حيث باشروا فوراً بالصراخ لكنهم خلال ذلك لم يطالبوا بإجراء تحقيق، بل فقط حاولوا تبييض صفحة أوكرانيا وإبعادها من دائرة الشبهة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي.. يبدو واضحاً تحيزهم وتورطهم في هذه القضية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه لو كانت أوكرانيا فعلاً غير متورطة، كان يجب أن تؤكد واشنطن في الدرجة الأولى على ضرورة التحقيق وعرض الحقائق.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن المعلومات الأولية من المعتقلين في هجوم كروكوس الإرهابي، تؤكد وجود الأثر الأوكراني، وستواصل الأجهزة الأمنية الروسية المختصة تحليل ودراسة المعلومات.