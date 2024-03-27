واشنطن تحاول إبعاد الشبهات عن أوكرانيا في هجوم”كروكوس”
موسكو- تقارير
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن موسكو تعتبر الموقف الأمريكي تجاه التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي متحيزاً بشكل واضح، لأنه يحاول إبعاد الشبهات عن أوكرانيا.
ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في تصريح: “الأمريكيون فضحوا أنفسهم، حيث باشروا فوراً بالصراخ لكنهم خلال ذلك لم يطالبوا بإجراء تحقيق، بل فقط حاولوا تبييض صفحة أوكرانيا وإبعادها من دائرة الشبهة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي.. يبدو واضحاً تحيزهم وتورطهم في هذه القضية”.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه لو كانت أوكرانيا فعلاً غير متورطة، كان يجب أن تؤكد واشنطن في الدرجة الأولى على ضرورة التحقيق وعرض الحقائق.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن المعلومات الأولية من المعتقلين في هجوم كروكوس الإرهابي، تؤكد وجود الأثر الأوكراني، وستواصل الأجهزة الأمنية الروسية المختصة تحليل ودراسة المعلومات.
وفي شأن متصل ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم إلى 140 شخصاً. ونقل موقع آر تي عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله: أن أربعة مصابين لا يزالون في حالة حرجة جداً، و19 شخصاً في حالة خطيرة، و80 شخصاً يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينهم ستة أطفال.
بدورهم طالب برلمانيون وساسة ومحامون روس وكالات إنفاذ القانون في العديد من الدول، بفتح تحقيق في جرائم الغرب من تنظيم وتمويل هجمات إرهابية ضد روسيا.
وقالت عضو الدوما يانا لانتراتوفا على “تلغرام” قامت مجموعة من نواب مجلس الدوما، وسياسيون ومحامون محترفون بالتوقيع على وثيقة تسعى لفتح تحقيق في الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الولايات المتحدة، إلى جانب دول الناتو وأجهزة المخابرات بأوكرانيا، وتنفذها على الأراضي الروسية أو ضد مصالحها.
وتطرّقت الرسالة إلى الهجمات الإرهابية التي تم ارتكابها في السنوات الأخيرة.
ووجهت الرسالة إلى مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، ولجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية، ومكتب العدل الاتحادي في ألمانيا، ووزارات العدل في الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص وفرنسا.
وعلى الصعيد الميداني، سيطرت القوات الروسية على الضواحي الشرقية لبلدة تشاسوف يار في منطقة أرتيوموفسك على محور دونباس، حيث باتت القوات الأوكرانية تجد صعوبة كبيرة في توفير الإمدادات وتأمين المواقع الأمامية، وكذلك القيام بعمليات قتالية في البلدة ومحيطها.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة الأوكرانية باستخدام أسلحة الطيران والمسيّرات والصواريخ والمدفعية، كما قضت على 595 جندياً أوكرانياً على مختلف محاور القتال.
وعلى محور أفدييفكا، صدت القوات الروسية 9 هجمات مضادة، وعلى محور جنوب دونيتسك، صد الجيش الروسي 3 هجمات مضادة.
وحسب التقرير إن الجيش الروسي أصاب قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 136 منطقة.
ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 210 طائرات بدون طيار أوكرانية، وأسقطت 21 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس وفامباير.
كذلك أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمة الصواريخ “فامبير” أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية.
وفي وقت سابق، أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن رجلاً أُصيب بشظية ولحقت أضرار طفيفة ببعض المنازل، إثر تصدي الدفاعات الجوية للغارة الصاروخية الأوكرانية الليلة الماضية.