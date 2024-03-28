أوركسترا “حلم” تطلق حلمها الرابع “الأمّ وطن.. الوطن أمّ”

اللاذقية – مروان حويجة

أطلقت فرقة أوركسترا “حلم” لطلائع البعث في اللاذقية حلمها الرابع في حفل فنّي أقامه فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية تحت شعار “طلائعنا انتماء وعطاء” بعنوان “الأمّ وطن..الوطن أمّ”، واحتضنته صالة دار الأسد للثقافة بحضور شعبي وحزبي ورسمي واجتماعي واسع ملأ مدرّج دار الأسد، وتقدّم الحضور الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي.

وقدم الكورال الفنّي بقيادة الفنّان غزوان العبدو العديد من الأعمال الغنائية الشعبية والتراثية والوطنية، والألحان والمقطوعات الموسيقية والرقصات الفلكلورية الشعبية التي أدّاها نحو ١٦٠ طفلاً وطفلة ويافعاً شاباً من أعضاء الفرقة الذين برعوا وأبدعوا في تقديم اللوحات الفنية الغنائية المتنوعة والراقصة مع كورال وعزف وغناء فردي وجماعي عابق بالحب والوفاء للوطن والأرض، ومعاني الاحتفال بعيدي الأم والمعلم وأعياد آذار المجيدة .

ووصف رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي احتفالية أوركسترا حلم بأنّها عمل إبداعي مميّز ومعبّر عن إبداع الطفولة براعم طلائع البعث، ونوّه بالأداء المميز لفرقة الأوركسترا على المسرح من خلال الطليعيين الذين هم أصدق من يعبّر عمّا في قلوبهم وعقولهم بكل عفوية وشفافية من الحبّ للوطن ولقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، وللأمّ العظيمة المتفانية التي تجسّد أسمى رمز العطاء، وتعبّر أيضاً الفعالية عن دور ومكانة المعلّم رمز العطاء والتضحية والتفاني.

الرفيقة سامية صنين أمين فرع اللاذقية لطلائع البعث أوضحت أن منظمة طلائع البعث استقطبت الأطفال المشاركين من مختلف المواهب الإبداعية في كل مناطق المحافظة مع مشاركة الطليعيين الروّاد القدامى الذين أكدوا أهمية الانتماء للمنظمة ومشاركتها في مختلف الفعاليات.

ولفت الفنان غزوان العبدو قائد أوركسترا حلم لفت إلى احتضان وتنمية المواهب وصقلها وتدريبها لإنجاز هذه الفعالية وتقديم مسرح غنائي راقص يمجّد الوطن والأم والمعلّم.

الطليعيون المشاركون في الفقرات واللوحات عبروا عن السعادة الكبيرة التي تغمر قلوبهم بمشاركتهم في أوركسترا حلم ” الوطن ام ،، الأم وطن ” ولفتوا إلى أنّ الأجواء جميلة ومشجّعة على الإبداع وتجسيد حالة التميز في تقديم كل ما يعبّر عن عظمة الأم في حياتنا ودورها ورسالتها السامية ، وأيضاّ تصوير الدور الرائد للمعلم في بناء وتنشئة العقول والأجيال