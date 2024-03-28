الأمم المتحدة تحذّر من الكوليرا في الصومال

نيويورك-سانا

حذّرت منظمة الأمم المتّحدة من تزايد عدد المصابين بالكوليرا في الصومال منذ بداية العام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ عددهم حوالي 4400 مصاب، فيما توفي منهم 54 شخصاً.

وأفاد المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوجاريك وفقاً لوكالة فرانس برس بأنّه منذ مطلع العام 2024 تمّ تسجيل ما يقرب من 4400 إصابة و45 حالة وفاة في نصف مناطق الصومال تقريباً، وأن أكثر من60 بالمئة من المتوفّين هم أطفال دون سن الخامسة.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإنّ هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط السنوات الثلاث السابقة.

ومنذ عام 2021 يسجّل هذا المرض انتشاراً حاداً على مستوى العالم، ومكافحته يعوقها عدم توفر كميات كافية من اللقاحات.