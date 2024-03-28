العاصفة توقع أضراراً بالكهرباء والمياه والزراعة في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

أسفرت العاصفة الشديدة الهوجاء التي تعرّضت لها محافظة اللاذقية هذا الأسبوع عن وقوع أضرار في شبكات الكهرباء ومياه الشرب وبعض الأضرار الزراعية المحدودة.

وقد أوضح مدير شركة الكهرباء المهندس جابر العاصي أنّ العاصفة أسفرت عن حصول مجموعة من الأضرار على الشبكة الكهربائية، وتسبّبت بأعطال على خطوط التوتر المتوسط والمنخفض، وأنّ ورشات الشركة سارعت إلى معالجة الأعطال وإعادة الخدمة في المواقع المتضررة.

وبحسب مديرية زراعة اللاذقية فإن أضرار العاصفة على المحاصيل الزراعية محدودة جداً، وبيّنت أنه نتيجة الظروف الجوية خلال الأيام الفائتة فقد تمّ تسجيل أضرار على البيوت المحمية في قرية الشامية، حيث بلغ عدد البيوت المحمية المتضررة ٧ بيوت من أصل ٢٥ بيتاً عائدة لمزارع واحد مزروعة بمحصول الخيار بعمر شهر بنسبة ضرر تقدّر بنحو 70% على الهيكل والنايلون.

أما عن أضرار مياه الشرب فقد بيّنت المؤسسة العامة لمياه الشرب أنّه تمّ إعادة التيار الكهربائي إلى محطات ضخ مشروع جورين بعد أن قامت ورشات الصيانة في قسم كهرباء الحفة وعمال وحدة مياه الحفة بإصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وتمّ استئناف الضخ باتجاه مدينة الحفة وبلدة صلنفة والقرى التي تُروى من مشروع جورين لمياه الشرب.