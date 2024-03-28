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28-مارس-2024
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لو كنت مسؤولاً…
مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سورية
نشرة الإعلانات العدد 1119 / الجمعة 29-3-2024 / 7 صفحات
إصابة مدنيين إثر عدوانٍ إسرائيلي على أحد المباني بريف دمشق
“فيتو” روسي ضدّ مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية المراقبين للعقوبات على كوريا الديمقراطية
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مجلة البعث الأسبوعية
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العدد 17640 الخميس 28-3-2024
بشار المحمد
28-مارس-2024
العدد 17640 الخميس 28-3-2024
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين
“فيتو” روسي ضدّ مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية المراقبين للعقوبات على كوريا الديمقراطية
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