خلال لقائه الأوساط التجارية والإستراتيجية والأكاديمية الأمريكية.. الرئيس الصيني الدروس تستحق التعلّم

قال رئيس الصين شي جين بينغ: إن بكين تخطط وتنفذ إجراءات لتعميق إصلاح شامل وتنشئة بيئة أعمال ذات طابع دولي قائمة على القانون وتوفير مساحة تنمية أوسع للشركات الدولية منها الأمريكية.

وحثّ، شي، الولايات المتحدة على العمل مع الصين في الاتجاه نفسه ووضع تصور استراتيجي صحيح، والتعامل بشكل صحيح مع المسائل الحساسة من أجل الحفاظ على الزخم اللازم لاستقرار العلاقات الثنائية بدلاً من اتخاذها اتجاهاً هبوطياً.

وجاء تصريح الرئيس الصيني خلال لقائه في بكين، ممثلين من الأوساط التجارية والإستراتيجية والأكاديمية الأمريكية، حيث أشار إلى أن تعاون الصين والولايات المتحدة، أو مواجهة بعضهما البعض له تأثير على رفاهية الشعبين ومستقبل ومصير البشرية.

وصرّح بأن النجاحات التي حققتها الصين والولايات المتحدة تمثل فرصاً لبعضهما البعض، وطالما أن كلاً الجانبين يحترم كل منهما الآخر، ويتعايشان بسلام، فإن العلاقات الصينية الأمريكية سوف تتحسن.

وأكد شي جين بينغ أن العلاقات الصينية الأمريكية شهدت في السنوات الأخيرة العديد من التقلبات والمنعطفات وواجهت تحديات خطيرة، وأن الدروس تستحق التعلّم.

وشدّد على أن العلاقات الصينية الأمريكية من غير الممكن أن تعود إلى الماضي، ولكن من الممكن أن يكون لها مستقبل أفضل.

وتابع الرئيس الصيني: “حافظت فرق الجانبين على الاتصالات وأحرزت تقدماً في مختلف المجالات مثل السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والمالية وإنفاذ القانون ومكافحة المخدرات وتغير المناخ والعلاقات الشعبية والثقافية”، لافتاً إلى أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة لم تتقلص بل زادت، ومضيفاً: “يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تكونا بمثابة دفعة لتنمية كل منهما، وليس عائقاً”.

وشدّد على أن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وحل القضايا الساخنة الدولية والإقليمية يتطلب التنسيق والتعاون بين الصين والولايات المتحدة.