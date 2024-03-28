حشرات مياه عملاقة تغزو قبرص لأول مرة

كشفت دراسة حديثة عن غزو حشرات مياه عملاقة يمكن أن تلسع بشكل مؤلم لجزيرة قبرص الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط.

تنتمي هذه الحشرات التي يطلق عليها أيضاً إسم “عاضات الأصابع” إلى جنس Lethocerus، الذي يضم أنواعاً تأكل الطيور ويمكن أن يصل طولها إلى حوالي 12 سنتيمتراً واكتشف الباحثون هذه الحشرات المخيفة بمساعدة السباحين على الساحل الشرقي للجزيرة وحذروا الجمهور من احتمال وجود المزيد منها.

وقال مؤلفو الدراسة في بيان صدر يوم 20 آذار: “على القبارصة أن يفتحوا أعينهم ويبتعدوا بأصابع قدمهم عن المياه”،

وفقاً لخدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية، تعيش حشرات المياه العملاقة في موائل المياه العذبة مثل البرك والمستنقعات حول العالم. وهي مزودة بزوائد تشبه كماشة ولعاب سام، مما يسمح لها بشل فريستها وامتصاص سوائلها.

كما أن لدغات هذه الحشرات معروفة بأنها تلسع البشر غير المنتبهين بين أصابع القدم، ومن هنا جاءت تسميتها “عاضات الأصابع” ، على الرغم من أن هذه اللدغة غير سامة ونحن أكبر بكثير لنكون فريستها.

يشتبه الباحثون في أن الحشرات قد طارت من البر الرئيسي – لكنهم ليسوا متأكدين من سبب عبورها للبحر المفتوح.

إحدى النظريات هي أن الأضواء الموجودة على الساحل الشرقي للجزيرة جذبت الحشرات. وهناك فكرة أخرى وهي أن الحشرات هاجرت إلى الجزيرة بحثاً عن الطعام أو جلبتها العناصر.

وكتب المؤلفون: هبطت العينات منهكة على الشاطئ، وفي بعض الحالات في البحر، مما قد يشير إلى أنها نُقلت عن طريق الرياح أو تيارات المياه من دول قريبة.