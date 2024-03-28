حملة “تشارك بالخير” برمضان مستمرة في المحافظات

محافظات – البعث

تتنافس الجمعيات الخيرية في أغلب المحافظات من خلال مشاركتها بحملة “تشارك بالخير” خلال شهر رمضان وذلك بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة الخيرية.

ففي ريف دمشق – “البعث”

غطت الحملة 80 بالمئة من المحافظة في مختلف المدن والبلدات، مع وجود 24 مطبخاً ميدانياً، بحيث يتم يومياً تحضير الوجبات الساخنة وتوزيعها بما يتراوح بين الـ50 وجبة حتى 1600 وجبة، علماً أن الأمر يختلف بين مطبخ وآخر، حسب الإمكانت والتبرعات الموجودة، انطلاقاً من حملة “تشارك بالخير”

وفي طرطوس ” محمد محمود”

بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ولادة جلب أن المبادرة قامت حتى الآن بتوزيع سلال غذائية، ومبالغ مالية، وأدوية، وتكريم للجرحى والأيتام، من قبل الجمعيات الخيرية، مضيفة تم قبل يومين تكريم 377 طفلاً وطفلة من الأيتام وأبناء الشهداء بطرطوس.

كما يستمر مطبخ رمضان الخيري بطرطوس الذي أقامه فريق أمل التطوعي، بتوزيع حوالي/200/ وجبة إفطار يومياً تحت عنوان إفطار صائم، وتتابع الجمعيات الخيرية في المحافظة توزيع السلال الغذائية والمساعدات للفئات الأكثر احتياجا، فمثلا قامت جمعية البر والخدمات بتوزيع أكثر من /600/ سلة غذائية للأسر المستحقة في مدينة طرطوس، ووزعت جمعية فضا أكثر من /800/ سلة غذائية في الدريكيش وريفها وبانياس أما جمعية المرأة الذكية فوزعت /300/ سلة غذائية، وقدمت جمعيتا شباط وبدرية عدداً من المساعدات، بتوزيع إعانة مالية ل 50 أسرة، وتوزيع أدوية ل 100 أسرة بحضور أطباء اختصاصيين ضمن نطاق عمل الجمعية.

وأوضحت مديرة الشؤون أن المشاركين تجاوزوا العشرين جمعية، والباب مفتوح لأي جمعية أو منظمة غير حكومية ترغب بالمشاركة في دعم التكافل الاجتماعي، وتنفيذ المبادرات الخيرية أيا كان نوعها والتي تنعكس بالخير والفائدة على المجتمع في هذا الشهر الفضيل.

وفي حماة “البعث”

بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحماة كامل رمضان بقيام نحو 8 جمعيات أهلية بتجهيز مطابخ ليصار إلى إعداد وتقديم وجبات إفطار للأسر المحتاجة وكذلك أسر الشهداء وجرحى الحرب بمعدل 1000 وجبة يومياً، مبيناً أن الجمعيات تعمل وفق خطة عمل وقاعدة بيانات لكافة المستفيدين وذلك بإشراف المديرية وبالتنسيق مع المحافظة .