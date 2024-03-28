على وقع التوتر.. سفن حربية روسية تدخل البحر الأحمر

البعث – وكالات

وسط التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، إثر الهجمات على السفن في هذا الممر الملاحي المهم دولياً، والضربات الأميركية المضادة على مواقع القوات المسلحة اليمنية في اليمن، دخلت السفن الحربية الروسية على الخط أيضاً.

فقد أعلن أسطول المحيط الهادي الروسي اليوم الخميس أن عدة سفن حربية روسية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر. كما أضاف أن الطراد (فارياج) والفرقاطة (مارشال شابوشنيكوف) يشاركان في الرحلة البحرية الدورية في مياه العالم، وفق ما نقلت وكالة تاس، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الإعلان في توقيت حساس أمنياً وسياسياً، إذ باتت منطقة البحر الأحمر تعج بالسفن الحربية لاسيما الأميركية، وسط تصاعد الهجمات على سفن الشحن منذ تفجر الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.

كما يأتي مع تصاعد التوتر بين موسكو والغرب خصوصاً الولايات المتحدة، التي وقفت بقوة إلى جانب أوكرانيا ضد الهجوم الروسي على أراضيها.

وقد ارتفع منسوب هذا التوتر بشكل كبير منذ الهجوم الإرهابي على أحد المسارح بضواحي موسكو، والذي اتهم بعض المسؤولين الروس كييف وواشنطن كذلك بالوقوق خلفه وتقديم الدهم لمنفذيه.

يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني، استهدفت القوات المسلحة اليمنية نحو 73 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 تشرين الأول.

فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم “روبيمار”، كانت محملة بمواد خطرة. وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان.

إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي هذه التوترات إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.