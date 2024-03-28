مدارس في كولومبيا لتعليم الرجال كيفية رعاية أطفالهم وزوجاتهم

تتبنى العاصمة الكولومبية بوغوتا منذ عام 2021 مشروعاً يهدف إلى تعليم الرجال كيف يصبحون «أزواجاً وآباء أفضل».

ويأتي هذا المشروع في صورة مدارس تعرف باسم “مدارس الرعاية للرجال” حيث يتم تدريب الرجال بها على لعب أدوار مهمة مع أسرهم؛ من بينها تغيير حفاضات أطفالهم وتضفير شعر زوجاتهم.

وتعتقد سلطات المدينة أن المبادرة ستساعد إلى حد ما في معالجة ثقافة “الذكورية” الراسخة في البلاد، عن طريق تشجيع الرجال على المساهمة بنصيبهم العادل في تقديم الرعاية لأسرهم والمشاركة في العمل المنزلي وبالتالي التقليل من مشكلة “عدم المساواة بين الجنسين” التي يقولون إنها السبب الجذري لكثير من المشكلات في البلاد.

وتشمل الدروس التي يتلقاها الرجال في هذه المدرسة كيفية رعاية الأطفال حديثي الولادة وتغيير الحفاضات وكيفية اللعب مع الأطفال، وطهي الطعام وغسل الملابس وإصلاحها، ورعاية النساء الحوامل وكبار السن، والرعاية العاطفية مثل إدارة الغضب، وكذلك تضفير الشعر، وهو نشاط، رغم بساطته، فإنه يحفز الرجال ليكونوا أكثر دعماً واهتماماً بزوجاتهم.

وتم تطوير المنهج مع عدد من الخبراء في مجال تقديم الرعاية على مدار أشهر عدة في عام 2021.