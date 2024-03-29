اتحاد الكتاب ينعي الأديبة مهاة الخوري

نعى اتحاد الكتاب العرب في سورية الشاعرة والأديبة والمترجمة مهاة فرح الخوري، وذلك بعد رحلة حافلة بالعطاء والإبداع والتميز الثقافي.

وجاء في البيان: “فقد الاتحاد والمشهد الثقافي واحدة من ألمع الأديبات والمترجمات السوريات، إنها الشاعرة والأديبة والمترجمة مهاة فرح الخوري ١٩٣٠- ٢٠٢٤”، عضو اتحاد الكتاب العرب، وإحدى أهم المبدعات في الوسط الثقافي السوري والعربي والعالمي.. لقد قدمت الأديبة الراحلة نفسها للمتلقي من خلال مجموعتها الشعرية وكان مساء ١٩٦٥، قبل أن تترجم كتاب “جورج لوفران” عن الحركة النقابية في العالم، كما شغلها الفن بجمالياته المحلية والعربية والعالمية فترجمت الفن في القرن العشرين لـ”جوزيف ميللر”، وكان للمرأة حضورها البهي في كتاباتها وترجماتها المتعددة، تماماً كما كان لمدينة القدس خصوصاً وفلسطين عموماً المكانة الأسمى في كتاباتها وترجماتها وهو ما ظهر جلياً في كتاب “القدس القضية” للأب يواكيم مبارك وأشرفت على طباعته مؤسسة “الدراسات الفلسطينية، كما عرفت الأديبة الراحلة بكتابة الزاوية الصحفية في عدد من الدوريات السورية وغيرها”.

وأضاف البيان: “إن الاتحاد إذ ينعي الأديبة والمترجمة الراحلة، فإنه يؤكد أن أدبها ومواقفها الوطنية الصادقة ستبقى حاضرة بيننا من خلال ما تركته من أعمال أدبية وترجمات تحفل بها المكتبة السورية والعربية”.