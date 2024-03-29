استخدام القدرات النووية الأمريكية في التدريبات قرب كوريا الديمقراطية يمثل خطراً على الأمن القومي لروسيا

حذّر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من خطورة استخدام القدرات النووية الأمريكية في التدريبات قرب كوريا الديمقراطية، مؤكداً أنها تؤثر على المصالح الأمنية الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “وصل الوضع إلى نقطة أكثر خطورة بسبب العسكرة النشطة لشبه الجزيرة الكورية، وبمشاركة مباشرة من واشنطن وأعضاء آخرين في الناتو يقعون على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات من كوريا الديمقراطية”.

وشدّد نيبينزيا على أن “الأمر المثير للقلق بشكل خاص هو المشاركة العلنية المتزايدة للإمكانات النووية لواشنطن في المناورات العسكرية للحلفاء”، محذّراً من أن “مثل هذا التطور الخطير للأحداث في المنطقة يؤثر على المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي”.

وكانت روسيا استخدمت أمس حق النقض “الفيتو” ضدّ مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية لمدة عام.