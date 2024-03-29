استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين إثر عدوان إسرائيلي على ريف حلب

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه “حوالي الساعة 45 : 1 بعد منتصف الليل، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسيّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.

وبين المصدر أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان أُصيب مدنيان اثنان مساء أمس، إثر عدوانٍ إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في ريف دمشق.