استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين إثر عدوان إسرائيلي على ريف حلب
حلب-دمشق-سانا
استُشهد وأُصيب عدد من المدنيين والعسكريين فجر اليوم، نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب.
وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه “حوالي الساعة 45 : 1 بعد منتصف الليل، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسيّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.
وبين المصدر أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وكان أُصيب مدنيان اثنان مساء أمس، إثر عدوانٍ إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في ريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري، أنه “حوالي الساعة 50 : 17 من مساء الخميس شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق”.
وأضاف المصدر: “إن العدوان أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.