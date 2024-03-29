الخارجية الروسية: العدوان الإسرائيلي على سورية انتهاكٌ لسيادتها وللقانون الدولي

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكدةً أنه انتهاك صارخ لسيادة سورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان: “إن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجمات على محيطي حلب ودمشق، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات بينهم مدنيون، ومرةً أخرى نؤكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وللقواعد الأساسية للقانون الدولي”.

وأضافت المتحدثة: “إن هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق، ونحن ندين بشدّة مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تنطوي على عواقب خطيرة للغاية في سياق التدهور الحاد للوضع في المنطقة”.