مباريات مثيرة واعتذار في ختام دوري سلة السيدات

تشهد المرحلة الأخيرة من إياب دوري سلة السيدات التي انطلقت أمس بلقاء الجلاء مع الوحدة وفاز فيه الوحدة مستمراً في صدارة الترتيب، مباريات متوازنة حيث تستكمل الجولة اليوم بلقاء اليرموك مع الأشرفية في صالة اليرموك بحلب والمباراة فرصة لكلا الفريقين لتحسين مركزه حيث يقبعان في مؤخرة الترتيب، وستحاول ناعمات اليرموك رد الدين للخسارة بالذهاب (57-61).

مباراة دمشق بين الثورة والساحل حتى الآن لم يُعرف أن كانت ستقام أم لا، والمعلومات تشير لاعتذار الساحل عن الحضور، حيث قامت إدارة النادي يوم الثلاثاء الماضي بتقديم كتاب اعتذار عن خوض اللقاء بسبب وجود ثلاث لاعبات يعانين من المرض ويستحيل سفرهن مع الفريق إضافة لإصابة إحدى اللاعبات وبذلك لن يكتمل النصاب القانوني للفريق والنتيجة ستكون واحدة هي الخسارة للمباراة قبل أن تقام.

وفي هذا السياق أكد أمين سر اتحاد كرة السلة شحادة آل رشي لـ”البعث” أن الاتحاد حتى اليوم لم يصله أي كتاب رسمي من نادي الساحل، والمباراة ستبقى في موعدها المحدد، وفي حال عدم ورود كتاب رسمي وعدم حضور الساحل سيتم تطبيق اللوائح الانضباطية بحقه.

وتختتم الجولة يوم غدٍ السبت بلقاء وحيد يقام في صالة الحمدانية في حلب ويجمع أهلي حلب مع بردى، المباراة أهم وأقوى اللقاءات خاصة وأن نتيجتها ستحدد ترتيب الفريقين ، الأهلي يسعى للفوز للمحافظة على ترتيبه الرابع، أما بردى فطموحه رد الدين لخسارته بالذهاب بصعوبة (62-65) وليؤكد ترتيبه وضمان اللقاء مرة ثانية مع الأهلي في الدور المقبل.