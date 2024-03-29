وقفة احتجاجية لناشطين أمريكين أثناء زيارة بايدن لمركز تبرعات تنديداً بدعمه المتواصل لـ (إسرائيل)

وذكرت وكالة رويترز أن الوقفة الاحتجاجية كانت أثناء زيارة بايدن لمركز حملة تبرعات بالمدينة في إطار الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرةً إلى أن موكب بايدن الذي رافقه باراك أوباما وبيل كلينتون مرّ بمئات المتظاهرين من ناشطي المجتمع المدني المجتمعين أمام مركز قاعة موسيقا “راديو سيتي”.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لعدوان “إسرائيل” على غزة، وردّدوا شعارات “جو مرتكب الإبادة الجماعية” و”فلسطين ستتحرر وبايدن سيرى ذلك”، كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة في مكان الاحتجاج.

وفي السياق ذاته قاطع محتجون داخل القاعة الضخمة حفل التبرعات المقام ضمن حملة الانتخابات الرئاسية، ووقف البعض أمام بايدن وهم يصيحون منتقدين دعمه لـ “إسرائيل”.

إلى ذلك، استُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم 175.