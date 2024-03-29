وقفة احتجاجية لناشطين أمريكين أثناء زيارة بايدن لمركز تبرعات تنديداً بدعمه المتواصل لـ (إسرائيل)
نيويورك-الأرض المحتلة-سانا
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية وقفة احتجاجية نظمها ناشطون أمريكيون، رفضاً للدعم الذي تقدّمه إدارة الرئيس جو بايدن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.
وذكرت وكالة رويترز أن الوقفة الاحتجاجية كانت أثناء زيارة بايدن لمركز حملة تبرعات بالمدينة في إطار الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مشيرةً إلى أن موكب بايدن الذي رافقه باراك أوباما وبيل كلينتون مرّ بمئات المتظاهرين من ناشطي المجتمع المدني المجتمعين أمام مركز قاعة موسيقا “راديو سيتي”.
وأعرب المحتجون عن رفضهم لعدوان “إسرائيل” على غزة، وردّدوا شعارات “جو مرتكب الإبادة الجماعية” و”فلسطين ستتحرر وبايدن سيرى ذلك”، كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة في مكان الاحتجاج.
وفي السياق ذاته قاطع محتجون داخل القاعة الضخمة حفل التبرعات المقام ضمن حملة الانتخابات الرئاسية، ووقف البعض أمام بايدن وهم يصيحون منتقدين دعمه لـ “إسرائيل”.
إلى ذلك، استُشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم 175.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في خان يونس جنوب القطاع، ما أدّى لاستشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح، بينما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون نتيجة قصف الاحتلال مسجداً في جباليا شمال القطاع.
وقصف طيران الاحتلال مبان سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة وحي تل الهوا جنوبها، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، كما قصف الاحتلال منازل في حي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وأعلنت الصحة الفلسطينية في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 71 شهيداً و112 جريحاً، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32623 شهيداً و75092 جريحاً أغلبهم من النساء والأطفال.
وفي الضفة الغربية المحتلة، ذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية شرق نابلس وقرية مادما جنوبها، ومخيم نور شمس شرق طولكرم واعتقلت شابين بعد مداهمة منزلهما، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة جنين وشنت حملة تفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأصيب خمسة فلسطينيين واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة.