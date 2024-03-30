استشهاد طفل وإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال في جنين

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الطفل معتصم أبو عابد 13 عاماً، وإصابة اثنين آخرين جراح أحدهما خطيرة، في حين احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.

وأُصيب خمسة فلسطينيين، واعتقل آخرون أمس الأول خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.