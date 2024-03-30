الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً على ستافروبول

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباطه هجوماً إرهابياً في مكان مزدحم بإقليم ستافروبول، واعتقاله أوكرانيا متورطا بقصف لوغانسك والتخطيط لهجوم إرهابي على مشفى.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز الأمني الروسي قوله: إنه تم إحباط أنشطة إرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى خططوا لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير عبوة ناسفة في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول، موضحاً أن عناصره صادروا مكونات عبوة ناسفة ومواد كيميائية وعناصر مدمرة من المعتقلين في مكان إقامتهم.

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقاله أوكرانياً في مدينة لوغانسك، متورطاً في قصف المدينة بصواريخ ستورم شادو البريطانية في أيار العام الماضي، موضحاً أن الموقوف الأوكراني الذي كان يجمع معلومات عن أماكن انتشار القوات الروسية ومختلف المواقع وينقلها إلى الجانب الأوكراني اعترف بضلوعه بقصف مدينة لوغانسك بصواريخ ستورم وبتخطيطه لتفجير مشفى بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني.

إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غرب البلاد.