العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني… وإصابة 3 من ضباط اليونيفيل ولبناني إثر غارة

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن جرحى اليونيفيل هم من الجنسية النرويجية والتشيلية والأسترالية، إضافة إلى المترجم اللبناني الذي كان برفقتهم، لافتةً إلى أن طائرة مروحية تابعة للقوة الدولية حضرت إلى مكان الاستهداف وقامت بنقل الجرحى لتلقي العلاج.

إلى ذلك شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي قبل ظهر اليوم 3 غارات جوية بالصواريخ استهدفت جنوب ووسط وشرق بلدة الطيبة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وأسفر العدوان عن تدمير 3 منازل دون وقوع أي إصابات بشرية.