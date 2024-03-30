العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني… وإصابة 3 من ضباط اليونيفيل ولبناني إثر غارة
بيروت-سانا
أصيب ثلاثة من ضباط قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، ومترجم لبناني إثر غارة شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على آلية عسكرية كانوا يستقلونها في بلدة رميش بجنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن جرحى اليونيفيل هم من الجنسية النرويجية والتشيلية والأسترالية، إضافة إلى المترجم اللبناني الذي كان برفقتهم، لافتةً إلى أن طائرة مروحية تابعة للقوة الدولية حضرت إلى مكان الاستهداف وقامت بنقل الجرحى لتلقي العلاج.
إلى ذلك شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي قبل ظهر اليوم 3 غارات جوية بالصواريخ استهدفت جنوب ووسط وشرق بلدة الطيبة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وأسفر العدوان عن تدمير 3 منازل دون وقوع أي إصابات بشرية.
وفي وقتٍ سابق، جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، حيث أقدم فجراً على إطلاق قذائف المدفعية على منطقة “العمرة” بين تلة الحمامص وبلدة الوزاني وعلى “تلة العويضة” وبلدتي كفركلا والطيبة وأطراف بلدة عيترون.