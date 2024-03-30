برامج تدريبية مهنية وتقنية للمتضررين من الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة

أفرد فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية حيّزاً مهماً من برنامجه التدريبي لأصحاب المشاريع المتضررة من الزلزال.

وبيّنت كنانة عدرة، مديرة فرع الهيئة، أنّ خطة العمل التي توزعت على الفرص التشغيلية والتدريبية، فقد ركزت على مساعدة وتأمين الدعم التدريبي والتقني لأصحاب المشروعات المتضررة من الزلزال وذلك بالتعاون مع الغرفة الفتيّة، حيث تمّ تنفيذ ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني تم خلالها توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة وهم من أصحاب المشروعات المتضررة من الزلزال كخطوة أولى لإطلاق برنامج متكامل يسمح بعرض منتجات تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض، وتمكينهم من استكمال إجراءات وأوراق الحصول على قرض لمعاودة انطلاقة العمل بمشروعهم، وذلك من خلال محاور عدة منها تدريبية ومنها تنسيقية بما يخص متابعة معاملاتهم وإعداد الملف المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية وصولاً إلى مرحلة تسويق المنتج.

ولفتت عدرة إلى أن الخطة تشمل إكساب المتدربين مهارات التأسيس للمشروعات وحاضنات الأعمال ومشروعات مولّدة لفرص العمل باختصاصات مهنيّة مختلفة، والتركيز في مجمل برامج العمل على التشبيك مع المؤسسات والقطاعات المختلفة، بما يساهم في تشغيل الشباب الباحثين عن فرص عمل.

وأكدت عدره أنّ التشغيل أولوية في الخطط والبرامج الجاري تنفيذها، بالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج الخطة الاستثمارية، ومنها برنامج تدريب طالبي العمل في تأسيس مشاريعهم الخاصة، وتسهيل نفاذهم إلى سوق العمل، وبرنامج تعزيز قدرات المرأة في سوق العمل، وتأهيلها للدخول إلى سوق العمل، ودعم منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترويجاً وتسويقاً، وتنفيذ برنامج مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة بهدف إكساب المهارات والخبرات لدخول سوق العمل، وتشجيع روّاد وأصحاب الأعمال ونشر ثقافة العمل، مشيرة إلى أهمية برنامج التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص و تدريب المستفيدين وتأمين فرص عمل، ومنح الترخيص المؤقت لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على جميع خدمات الهيئة وحقوق الترخيص.