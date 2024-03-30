مجموعات سياحية من دول عدّة تزور آثار بصرى الشام

زار مدينة بصرى الشام مجموعات سياحية ضمت أشخاصاً قادمين من سويسرا والصين وروسيا، واطلعوا على المعالم الأثرية والعمرانية في المدينة،معربين عن إعجابهم الفائق بالبنية المعمارية للمواقع القديمة.

واعتبر السائح فابيان روشو، طالب جامعي سويسري، أن وجوده على أرض بصرى مكسب علمي يعزّز دراسته في علم الآثار، ويزيد من قدرته على دراسة التاريخ بكل جوانبه والمقارنة بين القديم والحديث.

بدوره دروشان روسبنغ، رسام مدني سويسري، أشار إلى أن للمعالم الأثرية بعداً فنياً يجعله يغوص في رحلات فكرية لرسم واقع فريد من خلال توثيقه لهذه الآثار.

ولفت كيم وان يونغ مهندس صيني إلى ضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية، وخصوصاً القلعة والمسرح اللذين يعدان تحفاً معمارية نادرة الوجود في عالمنا المعاصر.

من جانبها بينت إيلينا كريستوف الروسية المختصة بالشأن السياحي ضرورة زيادة العمل على تأمين رحلات متبادلة ما بين البلدين للاطلاع والتبادل الثقافي، متمنية لسورية الاستقرار والأمن بعد خروجها من الأزمة التي عصفت بها، وعودتها إلى موقعها الرائد على الخريطة السياحية العالمية.

بدورها نوهت الدليل السياحي آثار السالم بالجهود الكبيرة التي يتم تنظيمها لإبراز الصورة الحقيقية للمدينة القديمة في بصرى، والحفاظ على تنظيم ونظافة المواقع الأثرية.