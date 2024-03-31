إفطار جماعي ضمن حملة ( رمضان تشارك بالخير ) في رحاب الجامع الأموي الكبير بحلب القديمة

البعث اونلاين- حياة عيسى

ضمن إطار حملة تشارك بالخير التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات و المنظمات غير الحكومية .

أقيم بجهود تشاركية من الأمانة السورية للتنمية واتحاد الجمعيات الخيرية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب، إفطار خيري لأكثر من ١٤٠٠ شخص من أهالي حلب القديمة.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش بين أن رمزية وأهمية هذا الحدث تأتي من كونه يقام في المسجد الأموي الكبير الذي كان مغلقاً منذ أكثر من ١٢ عاماً بسبب ماخلفه الإرهاب فيه من دمار ، حيث رفع الآذان من المسجد الأموي الكبير لأول مرة منذ ذلك الوقت، مشيراً أن عدد الجمعيات المشاركة بالإفطار بلغ ٦ جمعيات ونوه الدبش بما حققته حملة تشارك بالخير من توحيد لجهود العمل الخيري في كافة المحافظات بجهود وقدرات المتطوعين والمنظمات غير الحكومية والوصول إلى الاسر المستحقة وسعي الوزارة لتطويرها مستقبلا

يذكر أن الجمعيات المشاركة بالإفطار إلى جانب الأمانة السورية للتنمية هم:

اتحاد الجمعيات الخيرية

جمعية أهل الخير

جمعية رعاية المتسوليين والمشردين

جمعية دوام النعم

جمعية الأيتام المعاقين

مؤسسة القلب الأبيض

جمعية المستقبل