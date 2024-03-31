الرفيق الأسد يلتقي مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية

التقى الرفيق بشار الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس الجمهورية، مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية، حيث استمع إلى آرائهم وطروحاتهم حول مختلف القضايا المتعلقة بالنهوض الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار الوطني، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الضاغطة التي فرضتها الحرب على سورية وتداعيات الحصار والعقوبات الغربية.

وجرى خلال اللقاء حوار واسع ومعمق حول هوية الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة، والاشتراكية التي نريدها، وسياسات الدعم وما يشوبها من تشوهات وفساد إداري، وكذلك حول النمو الاقتصادي وسياسات التنمية والقطاع العام ودوره على صعيد الدولة والمجتمع، وحول التشاركية مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بحجم ونوعية الإنتاج.

كما تناول الحوار دور حزب البعث العربي الاشتراكي في وضع السياسات الاقتصادية بوصفه حزباً حاكماً، مقابل دور الحكومة ومسؤوليتها على صعيد تطبيق هذه السياسات، بصفتها سلطة تنفيذية.

وشدّد الرفيق الأسد خلال اللقاء على أن صناعة الحلول لمواجهة ما تمر به سورية من تحديات ومشكلات هي عملية تراكمية يؤدي الحوار فيها دوراً رئيسياً، لأنه يخلق الرؤية والسياسات الصحيحة، موضحاً أن هذا الحوار لا يمكن أن يكون مُنتِجاً على مستوى القضايا الكبرى، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما لم يكن ممنهجاً وشاملاً ومستمراً على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين مختلف الشرائح والقطاعات، ومدعّماً بعقل علمي وعملي وأكاديمي.

وفيما يتعلق بمسألة الدعم، لفت الرفيق الأسد إلى أنه عندما نقارب هذا الدعم انطلاقاً من اعتبارات إيديولوجية، أو من دوافع خيرية، فإنه لن يكون ناجحاً، وليس هناك دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج؛ ولكن حين نتعاطى مع الدعم على أنه جزء من العملية الاقتصادية، فعندها فقط يتحول الدعم إلى حالة مفيدة.

وخلص الرفيق الأسد إلى إن الدعم ضروري، فحتى الدول الأكثر رأسمالية تقدم الدعم، ولكن شكل الدعم، وآليات الدعم، هو ما يختلف.