قداسٌ في عيد الفصح المجيد “الغربي”… التضامن مع الشعب الفلسطيني حاضرٌ دائماً

دمشق -ملده شويكاني

أُقيم صباح اليوم قداساً إلهياً في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق برئاسة المطران آرماش نالبنديان، مطران أبرشية دمشق وتوابعها، بمناسبة عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي.

وشدّد المطران في عظته على التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه أوضاعاً صعبة، وقال: من هنا نتضامن مع شعبنا في فلسطين المحتلة، وندعو بأن يمنحهم الله القوة والثبات للتغلب على هذه الأوضاع الصعبة.

وحضر العظة، الأب الكاهن درطاد كيراجيان، ولفيف من الشماسة، بحضور السيد ديكران كيفوركيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الجمهورية العربية السورية، وعقيلته، والسادة أعضاء المجلس الملي في مطرانية الأرمن الأرثوذكس، والسادة ممثلي الجمعيات الخيرية والثقافية الأرمنية في دمشق، وأصحاب السيادة مطارنة الكنائس الشقيقة في دمشق مع حشد كبير من أبناء الطائفة والمؤمنين.

كما ألقى المطران نالبنديان عظة العيد المتضمنة عظة صاحب القداسة الكاثوليكوس كاريكين الثاني كاثوليكوس عموم الأرمن لمناسبة عيد الفصح المجيد، والتي تُتلى من على هياكل جميع الكنائس الأرمنية في مختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى كلمة قلب تحدث فيها بإسهاب عن المعاني السامية التي كرّسها السيد المسيح رسول المحبة والسلام في نقله رسالة السماء إلى الأرض، وتعميم مبادئ المحبة والخير والعدل والسلام بين الناس أجمعين.

وتابع: بقيامته حرّر البشرية من طغيان الشر، وأظهر طريق الغفران والمحبة، حقاً أيها الأحباء إن قيامة المسيح قيامة منتصرة ومقدسة ومجيدة في ظل ظروف العالم المتغيرة باستمرار، وخاصة وسط هذه الأوضاع والصعوبات، يقوى المؤمنون بنعم القيامة للتغلب على التجارب، ورفض التيارات المدمرة والأفكار والأفعال الكارثية، والصمود في وجه ويلات الحروب والكوارث.

وأضاف: تعزّز فينا الشجاعة لمواجهة تحديات بلدنا بثبات وأمل، وخاصةً في هذه الفترة الصعبة ما بعد الحرب، عندما تظل آرتساخ محتلة ومهجورة من السكان، لافتاً إلى أن هناك سياسة علنية تتمثل بإهمال حقوق أرمن آرتساخ واغتصاب وتدمير التراث الروحي والثقافي الأرمني في آرتساخ.

وأشار إلى أنه بالإصرار نستطيع أن نرسم أفقاً جديدة في تاريخنا، ونستطيع إحياء الحياة الكريمة لدولتنا وأمتنا وكنيستنا.

وبهذه الأمنيات وبشارة القيامة المقدسة، نتقدم من أبناء شعبنا ومن أبناء الكنائس المسيحية الشقيقة، ومن الشعب السوري عامة بأحر التهاني متمنين لكل عائلة ولكل فرد فصحاً مجيداً وعيداً سعيداً.

كما هنّأ المطران نالبنديان الشعب السوري بحلول شهر رمضان المبارك متمنياً لكل المسلمين صياماً مباركاً، ووجه تهنئة خاصة للسيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً لسيادته دوام الصحة والعافية.

ودعا الله في الصلاة المباركة أن يعم السلام والرخاء العالم، وأن يبارك وينعم على أمتنا بالنعم السماوية، لنعيش حياة آمنة مطمئنة.