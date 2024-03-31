كرة النواعير خارج حسابات التأهل إلى دوري الكبار

حماة – منير الأحمد

بات فريق النواعير خارج حسابات الصعود إلى الدرجة الممتازة بعد أن تلقى خسارة قاسية أمام جاره خطاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي المؤهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

وباتت المنافسة في المجموعة محصورة بين الهلال المتصدر وخطاب الوصيف، حيث ستكون مباراة حماة التي يستضيف فيها خطاب فريق الهلال لتحديد الفريق الذي سيتصدر المجموعة ويلاقي ثاني المجموعة الجنوبية في طريق الصعود، والتي يتوقع أن يتصدرها الشعلة أو الشرطة.

ومن خلال المتابعة لفرق دوري الدرجة الأولى، ظهرت فرق المجموعة الجنوبية بشكل ضعيف قياساً بفرق المجموعة الشمالية، ووحده الهلال أظهر شخصية يستحق من خلالها أن يكون في عداد أندية الدرجة الممتازة.

وكانت صدمة عشاق نادي النواعير كبيرة، وهي تتابع فريقاً ضعيفاً يحمل اسم النادي، محملين اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة وإدارات نادي النواعير المتعاقبة مسؤولية ما حصل خلال الموسم الحالي.

يشار إلى أنه وبسبب سوء نتائج الفريق، قررت إدارة نادي النواعير إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبين.. حتى إشعار أخر.