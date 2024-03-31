مطالبات بدعم سلة أهلي حلب بعد لقب الكأس المستحق

حلب – محمود جنيد

توج فريق أهلي حلب بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك بتغلبه في النهائي الذي أقيم أمس السبت في صالة الحمدانية في حلب على غريمه التقليدي الوحدة بنتيجة 63/80، وسط أجواء كرنفالية وحضور جماهيري ورسمي كبير.

المباراة شهدت أحداثاً ومنغصات قبل أن تصل إلى بر الأمان، بداية من حضور لفيف من مناصري الوحدة الذين اعترض جمهور الأهلي على تواجدهم ولم يفسح لهم المكان على المدرجات عملاً بقرار اتحاد اللعبة المصوت عليه بمنع الترحال، قبل تدخل المنظمين وتخصيص مكان خارج خطوط الملعب لكوكبة جمهور الوحدة الذي انسحب فريقه من الملعب قبل نهاية المباراة بدقيقتين وست ثوان قبل عودته لاستكمال المباراة.

مدرب الأهلي صفوان فرجاني أكد أن البطولة تحسب للاعبي الفريق ومن خلفهم الجمهور العظيم الذي أهداه اللقب، مشيراً إلى الروح العالية والتركيز الكبير الذي يعكس الرغبة والإرادة الكبيرة مدعومة بالأداء المتزن والثبات دفاعياً والنجاعة هجومياً دون فقدان “الريتم” والسيطرة حتى في الفترة التي قلص فيها الوحدة الفارق.

وبين فرجاني أن الفريق سيخلد للراحة لمدة يومين قبل أن يعود الى التدريبات استعداداً لفاينال الدوري ومواجهة الكرامة في السلسلة التي شدد بأنها لن تكون سهلة.

أما اللاعب نديم عيسى فأكد أن فريقه استحق التتويج بالكأس بعد مشوار صعب تكلل بالانتصار في جميع المباريات بمؤازرة الجمهور الذي كان صاحب اليد الطولى بتحقيق اللقب، مشدداً على ضرورة دعم الفريق من قبل الجميع وعلى رأسهم الادارة في الفترة المقبلة للاستمرار بتحقيق النتائج المطلوبة والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

بدوره رئيس نادي أهلي حلب رصين مرتيني أشار إلى النجاح الذي حظيت به السلة الأهلاوية رغم الظروف الصعبة والمادية منها التي يمر بها النادي، ودليل ذلك تتويج عدد من الفرق بالألقاب أخرها فريق تحت 21 عاماً، وبعده الفريق الاول بالكأس الذي أهداه لجمهور النادي ومحبيه.