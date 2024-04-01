أمريكا تمارس ضغوطاً دولية لوقف التعامل مع روسيا
عواصم – تقارير
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن دولاً كثيرة تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة منها التهديد بفرض عقوبات، وذلك لوقف تعاملاتها مع روسيا.
وأوضح بيسكوف أن البنوك الأرمينية ستتوقف عن قبول بطاقات مير الروسية بداية نيسان الحالي، وذلك لا يعود إلى سياسة يريفان بحدّ ذاتها، بل بسبب الضغوط الأمريكية غير المسبوقة، لافتاً إلى أن روسيا وأرمينيا ستواصلان العمل لتفادي المخاطر وتصحيح الوضع في القطاع المصرفي والمناقشات ستستمر حول ذلك.
من جهة ثانية، قال بيسكوف: إن الاتهامات الموجهة لروسيا بوقوفها وراء حالات متلازمة هافانا التي أصابت عدداً من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في كوبا لا أساس لها من الصحة، ولم يقدم أحد على الإطلاق أدلة تثبت هذه المزاعم.
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية فيما يتعلق بمطالبها حول مكافحة الإرهاب في أوكرانيا، ويجري الآن إعداد الوثائق ذات الصلة للمرور بالإجراءات الإلزامية المناسبة وصولاً إلى تحقيق المطالب بمعاقبة المتورطين في هجوم كروكوس الإرهابي.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن المسلحين الذين احتجزتهم قوات الأمن في داغستان قاموا بتمويل الإرهابيين الذين هاجموا مجمع كروكوس التجاري قرب موسكو وزودوهم بالسلاح، مؤكدةً اعترف أحد المحتجزين بأنه وفر الأسلحة للإرهابيين الذين هاجموا المجمع وسلّمها في منطقة ميتيشي بضواحي العاصمة موسكو.
كذلك أكدت روسيا أن أوكرانيا تلعب دور ساحة قتال متقدمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد روسيا فيما يقوم الغرب بمهام الجبهة الخلفية.
وقال رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا قسطنطين غافريلوف: تواجه روسيا التكتل العسكري الصناعي المشترك بين الناتو وأوكرانيا والذي تقوم فيه أوكرانيا بدور ساحة المعركة وأداة الكفاح المسلح ضد روسيا، فيما تؤدي البلدان الغربية مهام المقر الرئيسي والجبهة الخلفية ومورد الأسلحة والاستخبارات وتعليمات الاستهداف.
واعتبر غافريلوف أن سياسة الناتو العدوانية تجاه روسيا ستؤدي إلى تدهور كامل للوضع العسكري السياسي في أوروبا في المستقبل.
من جانبه، أقرّ وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور بوجود عسكريين من جميع الدول الأعضاء في حلف “الناتو” في أوكرانيا بمسميات ومهمات مختلفة.
وأضاف: نقوم بتدريب الأوكرانيين في بريطانيا، وتم تدريب 1500 جندي أوكراني هنا في إستونيا، إضافة إلى عدد كبير في بولندا، والسؤال هو ما إذا كان بوسعنا أن نقوم بالشيء نفسه في أوكرانيا لتسريع عملية التدرب، لأن كل رحلة عبر الحدود تستغرق وقتاً.
على الصعيد الميداني، استهدف سرب مروحيات تابع لسلاح الجو الروسي تجمعاً لقوات نظام كييف شمال رابوتينو في منطقة زابوروجيه موقعاً خسائر فادحة في صفوفهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن طائرات الهليكوبتر الهجومية التابعة لسلاح الطيران نفذت غارة بصواريخ جو أرض على تجمع لجنود أوكرانيين، ما أسفر عن مقتل 35 منهم على الأقل وتدمير 3 مدرعات.
كما أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها كبدت النظام الأوكراني خسائر وصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ما يزيد على ألف عسكري بين قتيل وجريح على مختلف محاور القتال، وعلى محور دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية ثلاث دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير راجمتي صواريخ وست وحدات مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، إضافة إلى تدمير 11 مستودعاً للذخيرة، وفي محور أفدييفكا صدّت الوحدات الروسية هجومين معاديين فقدت القوات الأوكرانية خلالهما دبابة أبرامز وخمس مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات عسكرية.
وعلى محور جنوب دونيتسك تم تدمير ثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين، إضافة إلى مدفعية كراب، أما على محور خيرسون فخسرت القوات الأوكرانية خمس مركبات عسكرية ومدفع ميدان.
وتم تدمير نقطة توجيه رادارية ومركبة تحكم قتالية ومنصتين قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات إس 300، كما تم قصف نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة خاركوف ومواقع القوى البشرية الأوكرانية ومعداتها العسكرية في 138 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة أوكرانية من طراز سو27، كما تم اعتراض 228 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ من طراز هيمارس وقنبلة جوية موجهة من طراز غدام أمريكية الصنع.