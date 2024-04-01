إيران تُدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على قنصليتها في دمشق

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مؤكداً أنه انتهاك صارخ للقواعد الدولية.

وقال كنعاني في تصريح له اليوم: يجب إدانة هذا العمل بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويجب اتخاذ التدابير اللازمة ضد المعتدي، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق حالياً حول أبعاد هذا الهجوم الوحشي، كما أن مسؤولية تبعاته تقع على عاتق الكيان الصهيوني المعتدي.

وأضاف كنعاني: إن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير المضادة وهي من يقررّ نوع ردّ الفعل والعقاب للمعتدي.