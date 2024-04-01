استمرار أعمال تكشيف وإنتاج الفوسفات في مناجم خنيفيس

واطلع الوزيران على أعمال تكشيف وإنتاج الفوسفات التي تنفذها شركات الطرق والجسور _ المشاريع المائية _ البناء والتعمير ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية بموجب عقود مع الشركة العامة للفوسفات والمناجم وكيفية وزن السيارات المحملة بالفوسفات ونقل المادة إلى الكسارات، واستمعا إلى شرح حول مراحل العمل ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه العملية الإنتاجية.

تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، والنفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور الأعمال المنجمية في مناجم خنيفيس والأبتر والشرقية، ومعامل تركيز وغسيل وتجفيف الفوسفات في بادية تدمر.

وتتمثل أعمال التكشيف التي تقوم بها الشركات الإنشائية بتكسير الطبقات الصخرية القاسية والطبقة الرسوبية التي تغطي طبقة الفوسفات، باستخدام الآليات الهندسية والمتفجرات، للوصول إلى طبقة الفوسفات الجيدة المتموضعة على أعماق تصل في بعض المناطق إلى 70 متراً.