استمرار أعمال تكشيف وإنتاج الفوسفات في مناجم خنيفيس
دمشق- البعث
تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، والنفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور الأعمال المنجمية في مناجم خنيفيس والأبتر والشرقية، ومعامل تركيز وغسيل وتجفيف الفوسفات في بادية تدمر.
واطلع الوزيران على أعمال تكشيف وإنتاج الفوسفات التي تنفذها شركات الطرق والجسور _ المشاريع المائية _ البناء والتعمير ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية بموجب عقود مع الشركة العامة للفوسفات والمناجم وكيفية وزن السيارات المحملة بالفوسفات ونقل المادة إلى الكسارات، واستمعا إلى شرح حول مراحل العمل ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه العملية الإنتاجية.
وتتمثل أعمال التكشيف التي تقوم بها الشركات الإنشائية بتكسير الطبقات الصخرية القاسية والطبقة الرسوبية التي تغطي طبقة الفوسفات، باستخدام الآليات الهندسية والمتفجرات، للوصول إلى طبقة الفوسفات الجيدة المتموضعة على أعماق تصل في بعض المناطق إلى 70 متراً.
وأكد الوزيران أهمية استثمار طاقات الشركات والمؤسسات الإنشائية في إنتاج كميات الفوسفات المطلوبة وفق أفضل المواصفات، وببرامج زمنية محددة حسب العقود المبرمة ووضع خطط وبرامج عمل لتلافي الملاحظات وتجاوز الصعوبات وتعزيز الأداء والكفاءة واستثمار الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق أكبر كمية من الإنتاج.
ونوه الوزيران بجهود العاملين في هذا القطاع وخاصة في ظل ظروف العمل المنجمية القاسية وأكدا الالتزام بالعمل المشترك لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وتأمين كل مستلزمات العمل لزيادة الانتاج ورفع وتيرة العمل وتحقيق الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستفادة من جميع منتجات المناجم والمعامل بما يعزز الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني.